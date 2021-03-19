ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nı (KCK/TM) hayata geçirdiğine dikkat çekildi. KCK/TM sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda 12 şüphelinin, Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde olduklarının tespit edildiği kaydedildi. 12 kişi hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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