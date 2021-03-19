



AKŞENER BUNA DA SESSİZ Mİ KALACAK?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı Kadınlar Günü yaptığı paylaşımında, PKK destekçisi HDP'li Pervin Buldan'ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı. İmamoğlu'nun skandal tweeti İYİ Parti tabanında tepki ile karşılanırken Meral Akşener konuya sessiz kalmıştı.



DEMİRTAŞ 'HADLERİ DEĞİL' DEMİŞTİ

İYİ Partililerin HDP'ye yönelik söylemlerine, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirta cevap vermiş ve "Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez" demişti.



Akşener'den bu açıklamaya da bir cevap gelmemişti.







DÜN GAZİ YAKININI TEHDİT EDEN CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU'NA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI!

Gara şehitlerinin acısı daha tazeyken 8 Mart bahanesiyle Pervin Buldan'la fidan diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma törenine katılmış, İmamoğlu'nu gören bir gazi yakını "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt vermişti. İmamoğlu'nun skandal tehdidine sosyal medya ayağa kalktı. Vatandaşlar Twitter'da birleşerek '#benibul' etiketiyle binlerce tweet attı.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"