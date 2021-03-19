Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

"Türkiye'nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz."

Erdoğan, çok farklı bir dönemde, koronavirüs sürecinde kongrelerin gerçekleştirildiğini anımsatarak, MHP'nin de genel kurulunu yaptığını söyledi.

AK Parti'nin de bir taraftan genel kurulunu yapacağını dile getiren Erdoğan, "Bütün belde, ilçe ve il kongrelerimizi bütün bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e inşallah Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir." şeklinde konuştu.