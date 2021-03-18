Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2021 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2021 14:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yarın yönetimi ile görüşecek

    Son dakika herine göre, (AB) Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı 'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan kritik temas

    () Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı 'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.


    YARIN ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK
    AB Komisyonu Sözcüsü , günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

    Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

    AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yarın AB yönetimi ile görüşecek