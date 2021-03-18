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    • 18.03.2021 16:01
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    'ndan 'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film

    (), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... ’nin 106. yıl dönümünde başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan özel video, 7 Mart 1915'te kritik keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot 'a ithaf edildi.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları'ndan Çanakkale Zaferi'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film