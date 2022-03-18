Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma ekranı! 18 Mart Çanakkale Zaferi asker künyesi nasıl yapılır 2022?

Türk milletinin unutulmaz zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehit ve gazi olan askerlerimiz dualarla anılıyor. Ordumuz 107 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı destan yazdı ve İtilaf Devletleri bozguna uğrayıp geri çekilmek zorunda kaldı. Milletimiz için son derece anlamlı olan bu günde Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma ekranı araştırılmaya başlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan uygulama kapsamında, "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturulabiliyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi asker künyesi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...



İSTİKLALDEN İSTİKBALE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KÜNYESİ NASIL HAZIRLANIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

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