18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı
Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı gururla anlatılırken bir yanda da dualarla anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bizler için anlamı büyük. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla arşivinden fotoğraflar paylaştı. İşte tarihimize tanıklık edeceğiniz o fotoğraflar ve Çanakkale Zaferi'nin önemi...
18.03.2021 11:11
- Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11