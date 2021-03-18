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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında kutlanıyor. 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı gururla anlatılırken bir yanda da dualarla anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bizler için anlamı büyük. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla arşivinden fotoğraflar paylaştı. İşte tarihimize tanıklık edeceğiniz o fotoğraflar ve Çanakkale Zaferi'nin önemi...

18.03.2021 11:11 - Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıl dönümü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

490.000'e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000'den fazla zayiat verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken şehit oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ilk kez göreceğiniz fotoğraflar! TSK arşivlerinden çıktı

Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.