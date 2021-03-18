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    • 18.03.2021 13:37
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    : 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçildi

    13. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. haberine göre Milletvekili , genel başkanlığa yeniden seçildi.

    Bahçeli genel başkanlığa yeniden seçildi

    13. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

    Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

    İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

    Kurultay'da Milletvekili genel başkanlık için tek aday gösterilmişti.

    BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN
    Bahçeli, tek aday olarak girdiği 13. Olağan Büyük Kurultay'da 1277 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

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