

'KURALLARA UYALIM Kİ SAMSUN, NEFES ALSIN'

İnsanların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Murat Türkoğlu, "Tüm yetkililer kurallara uyulması için çağrı yapıyor. maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerekiyor. Ancak insanlar bu kurallara bile uymuyor. Ben esnafım ve bu pandemiden dolayı büyük bir zarar gördüm. İnsanlar kendisini korumuyor, cenaze oluyor, düğün oluyor herkes gidiyor, misafirlikler devam ediyor. Sanki Samsun, dünyadan ayrı bir yer, kimse dikkate almıyor. Bu durum hepimizi etkiliyor. Lütfen kurallara uyalım ki Samsun, nefes alsın. Hastaneler bile doldu, devlet elinden geleni yapıyor. Akşam yolda kimse yoktu, bekçi beni durdurdu ve maskem olmadığı için bana 900 lira ceza kesti. Ben bunu hak ettim, benim hatamdı. Samsun, her geçen gün pandemiden dolayı kan kaybediyor" dedi.

'EN AZ 15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI'

Bazı kişilerin duyarsız davrandığını söyleyen Dursun Kavuran, "Sabah saatlerinde olmamıza rağmen Mecidiye Caddesi'nde kalabalık başladı, ilerleyen saatler de daha kalabalık olacak. Uyarılara rağmen eşe, dosta gidip gelenler var, duyarsız davranıyoruz. Bu nedenlerle Samsun, vaka sayısında zirvede yer alıyor. Gerçekten çok üzücü, hastaneler tıklım tıklım dolu. İnsanlar birbiriyle sohbet ederken, maskeler çıkarılıyor, birlikte sigara içiliyor. Duyarsızlıktan dolayı vaka sayısı artıyor. İnsanların dikkatli olması ve sadece kendilerini değil sevdiklerini de düşünmesi gerekiyor. Aslında en az 15 gün sokağa çıkma yasağı olmalı, başka türlü baş edilmesi mümkün değil" diye konuştu.