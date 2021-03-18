SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." dedi.
Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleriyle bir araya geldiği toplantı öncesi masaları tek tek dolaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
40 yıldır mücadele edilen PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen, içerideki silahlı terörist sayısının 300'ün altına indiğini aktaran Soylu, örgütten kaçıp teslim olanlar ile ikna edilip teslim olanların örgüte katılanların 5 katı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele ettiğine, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar tüm terör örgütlerini tek cephe olarak gördüğüne dikkati çeken Soylu, terörün sadece silahlısıyla değil, teröre moral veren, destek olan, propagandasını yapan unsurlarla da mücadele edildiğini dile getirdi.