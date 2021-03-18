Koronavirüs hastalığının yayılma hızını azaltmada en etkili yöntemlerden birinin en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları olduğunu ifade eden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte dezenfektanlara karşı uyarılar yaptı.
Saydan, konu ile ilgili şunları söyledi: "Son bir yıldır herkesin hayatının bir parçası haline gelen antiseptik el dezenfektanlarının merdiven altında sahte üretimi yapılması, insan sağlığını tehdit ediyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunan el dezenfektanlarından, antibakteriyel sıvı sabunlara, sinek kovuculara kadar 297 ürünün denetimini yaparak, 111 biyosidal ürünü teknik düzenlemeye aykırı buldu.
Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesi ile 2 milyon 205 bin 972 lira para cezası uygulandı. Piyasada bu kadar güvensiz ürünün bulunması vatandaşları tedirgin ederek, 'dezenfektan ürünleri nereden almalıyız, nasıl güvenle kullanmalıyız' sorusunu akla getiriyor. Biyosidal ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi gerekirken, merdiven altı tesislerde koruyuculuğu olmadan da üretiliyor ve insan sağlığını tehdit ediyor."