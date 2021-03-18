Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesi ile 2 milyon 205 bin 972 lira para cezası uygulandı. Piyasada bu kadar güvensiz ürünün bulunması vatandaşları tedirgin ederek, 'dezenfektan ürünleri nereden almalıyız, nasıl güvenle kullanmalıyız' sorusunu akla getiriyor. Biyosidal ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi gerekirken, merdiven altı tesislerde koruyuculuğu olmadan da üretiliyor ve insan sağlığını tehdit ediyor."