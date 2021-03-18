18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi önemi nedir? 18 Mart anlamı...

18 Mart Çanakkale Zaferi önemi nedir? 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart anlamı ve önemi günün en çok araştırılan konularından birisi. Türk tarihi için büyük önem taşıyan tarihi 18 Mart Çanakkale Zaferi aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nı da birçok yönden etkilemiştir. Peki 18 Mart'ta ne oldu?

18 MART 1915'TE NE OLDU?

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

Çanakkale Savaşı; İtilaf Devletleri'ce; Osmanlı Devleti'nin başkenti konumundaki İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amacı ile açılan cephe.