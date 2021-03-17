İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul'da görüldü.



Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu oran 178,75'e yükseldi.



Artış, Ankara ve İzmir'de İstanbul'a göre sınırlı kaldı. Ankara'da her 100 bin kişiden 68,53'ünde, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 78,57'sinde virüs tespit edildi.



''MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDECEK''

Dün merakla beklenen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum'' ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN