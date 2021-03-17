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    • 17.03.2021 17:35
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    Yüzbinlerce kişi gündemde sıklıkla ? sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmayı bekleyen vatandaşlar MEB duyurusu ve kılavuzu yayınlanınca heyecanlandı. 16 Mart itibariyle ön başvurular alınmaya başlandı, peki ne zamana kadar devam edecek? ? 20 bin hangi kadrolara ve ne kadar kontenjanlarla yapılacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

    20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama ön başvuruları nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen ataması duyurusunu yayınladı ve ön başvurular da alınmaya başlandı. Yüzbinlerce kişi başvuru şartlarının neler olduğunu, nereden başvuru yapılabileceğini merak eder oldu. 20 bin öğretmen ataması kontenjanları da belli oldu. İşte ayrıntılar…

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

    Adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.

    ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

    Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

    Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

    Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

        3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

        4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

        5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

        6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

        Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

        7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

        8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

        9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
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        Haberler Güncel 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama ön başvuruları nasıl yapılır?