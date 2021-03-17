20 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama ön başvuruları nasıl yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen ataması duyurusunu yayınladı ve ön başvurular da alınmaya başlandı. Yüzbinlerce kişi başvuru şartlarının neler olduğunu, nereden başvuru yapılabileceğini merak eder oldu. 20 bin öğretmen ataması kontenjanları da belli oldu. İşte ayrıntılar…
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
Adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.