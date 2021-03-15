Vakaların 100 binde görülme oranlarına göre illerin 4 ayrı gruba ayrılmasıyla başlayan uygulamada, ikinci haftanın ardından yeni değerlendirmeler başladı. Hükümetin ilgili birimlerinde, büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunacağına ilişkin görüş oluştuğu öğrenildi.
Ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği belirtiliyor.
YOĞUN BAKIMLAR DOLARSA...
Yapılan değerlendirmelerde, yeni uygulamaya bağlı olarak, vaka sayısında artışın beklendiği ifade edildi. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu: "Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul'da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak."