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    • 15.03.2021 13:23
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    Son dakika: Başkanı 'tan flaş "" açıklaması

    Başkanı gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, "ler karma komisyonda. Bazı bireysel başvuru ilgili kararlarda meclise göndermişti. AYM’nin kararlarının nasıl kararlar verebileceği belli. Meclis’e kanun değişikliği konusunda telkinde bulunmak yanlış. AYM’de bireysel başvuru yolu hükmü engelleyen bir yol değildi. AYM’nin kararları yatay etki ediyor. Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir." dedİ.

    Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

    TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

    İletişim giderleri ile ilgili bir ödememiz var. Üst limit 57 bin TL civarı. Telefon, posta giderlerini de içine alıyor. Pulun iletişim halinde kullanılması ile ödenir. Pul satın alınıp kullanılmaz ise Meclis'in ödemesi doğru değil. İletişim giderleri ile ilgili düzenlememiz var.

    FEZLEKELER KONUSU
    ler karma komisyonda. Bazı bireysel başvuru ilgili kararlarda meclise göndermişti. AYM'nin kararlarının nasıl kararlar verebileceği belli. Meclis'e kanun değişikliği konusunda telkinde bulunmak yanlış.

    AYM'de bireysel başvuru yolu hükmü engelleyen bir yol değildi. AYM'nin kararları yatay etki ediyor. Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir.

    SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK OKULLARININ KAPATILMASI
    ve 'deki okullar fiilen kapatıldı şeklinde bir karar var. Resmi açıklama yapılmış değil.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş "fezleke" açıklaması