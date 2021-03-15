Türkiye'deki ve dünyadaki koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den temin ettiği koronavirüs aşısı yaş sıralamalasına göre uygulanıyor. Aşı da ikinci doz çalışmaları da devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU DA 2. DOZU OLDU

Aşılamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci doz koronavirüs aşısını oldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri o ana ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.