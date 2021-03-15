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    • 15.03.2021 12:50
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    SON DAKİKA: Genel Başkanı ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

    Son dakika haberi: 'li vekillerin koronavirüs aşılarının yetersiz olduğu yönündeki algı çalışmaları sürerken Genel Başkanı , ikinci doz koronavirüs aşısını oldu. Twitter hesabından o anlara ait fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu "Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu ikinci doz aşısını oldu

    Türkiye'deki ve dünyadaki koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den temin ettiği koronavirüs aşısı yaş sıralamalasına göre uygulanıyor. Aşı da ikinci doz çalışmaları da devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU DA 2. DOZU OLDU
    Aşılamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci doz koronavirüs aşısını oldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri o ana ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

    CHP'LİLERİN "AŞI YOK" ALGISI VARDI
    Öte yandan CHP'li vekillerin Türkiye'de koronavirüse karşı aşı olmadığı ve aşılama çalışmalarının durduğuna yönelik algısı da kendi genel başkanlarının fotoğrafıyla çökmüş oldu.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu