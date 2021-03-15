HDP'li bazı milletvekillerinin Meclis bütçesinden aldıkları pulları cezaevindeki örgüt üyelerine verdiklerinin ortaya çıkmasından sonra, TBMM yönetimi bu konuda bir inceleme başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre bu inceleme sırasında, PTT'nin kişiye özel pul uygulamasından yararlanarak Meclis bütçesinden kişisel pul bastıran milletvekillerinin giderlerinin de Meclis tarafından ödendiği belirlendi.



Milletvekilleri bu uygulamayla kendi fotoğraflarının veya belirledikleri başka bir sembolün yer aldığı kişiye özel pul bastırabiliyor. Son olarak, tecavüz suçlamasıyla yargılanan Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 54 bin liralık kişiye özel pul gideri Şentop'tan döndü.





PARAYI BİZZAT VERECEKLER

Şentop'un talimatı ile bundan sonra kişiye özel bastırılan bu pulların parasının, bizzat milletvekili tarafından kullanılması şartı ile TBMM bütçesinden ödenmesine karar verildi. TBMM kaynakları, "Çok fazla maliyet çıkıyor bu konuda. Örneğin 2018'ten itibaren pul gideri 700 bin lira iken bu rakam bugün 3 milyon liraya ulaşmış. Bunun önüne geçeceğiz. Pulu bastırıyor ama kendisi kullanmıyorsa bunların parası ödenmeyecek" dedi.