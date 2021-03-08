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    • 08.03.2021 11:47
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    SON DAKİKA: Başkanı 'tan flaş fezleke ve Anayasa açıklaması

    Son dakika haberi... Başkanı , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Şentop, "Tartışmalar bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor." dedi. Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

    TBMM Başkanı'ndan flaş açıklama

    Türkiye Büyük Millet i Başkanı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    YENİ ANAYASA
    "Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var.

    Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir. Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum.

    GERGERLİOĞLU'NUN AYM BAŞVURUSU
    Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.

    ENİS BERBEROĞLU KARARI
    Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI
    Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş fezleke ve Anayasa açıklaması
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