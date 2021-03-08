Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

YENİ ANAYASA

"Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var.

Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir. Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum.

GERGERLİOĞLU'NUN AYM BAŞVURUSU

Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.

ENİS BERBEROĞLU KARARI

Şentop, Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olarak, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli."