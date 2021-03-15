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    • 15.03.2021 10:59
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan "AB'ye tam üyelik" açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." dedi.

    Bakan Varank'tan AB'ye tam üyelik açıklaması

    haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

    AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz.

    Bugüne kadar (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık.

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    Haberler Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "AB'ye tam üyelik" açıklaması