Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz.
Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık.
- Güncel
- 15.03.2021 10:59
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- Son Güncelleme:
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- 15.03.2021 10:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "AB'ye tam üyelik" açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." dedi.
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu.