"HEM BİZİM İÇİN HEM DE BAŞKASI İÇİN İYİ OLDU"

HES Kodu ile kıraathaneye giren Fatih Bulut "HES koduyla içeri girdiğimiz daha iyi oldu. Hem bizim sağlığımız hem de başkasının sağlığı için daha iyi oldu. Bu uygulamayı destekliyorum" dedi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN HES KODU MECBURİ"

Kıraathane işletmecisi Murat Aktaş "Bugün müşterilerimize de söyledik. HES kodu olmadan kimseyi içeri almayacağız. Kaymakamımız da söyledi. Bugünden itibaren HES kodu mecburi. Sorumluluk getirdiler. Denetlemeler de var. Bu uygulama için geç bile kalındı. Ama sonunda oldu iyi oldu" diye konuştu.