Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi ve koronavirüste son durum görüşülen önemli konular arasında yer aldı. Vaka sayılarının son günlerde artışa geçmesiyle birlikte hem illerin risk durumu merak edilirken hem de kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı. Peki, 15 Mart koronavirüs yeni risk haritası değişti mi? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renk olan iller hangileri? İşte son gelişmeler...
15 MART KORONAVİRÜS YENİ RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?
15 Mart koronavirüs yeni risk haritası henüz değişmedi. Değiştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."