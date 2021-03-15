Habertürk Yazarı Kübra Par, bugün yazdığı köşe yazısında skandal ifadelerle Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Hadsiz İmam' sözleriyle hedef aldı.
BOYNUKALIN'I HEDEF GÖSTERDİ
Prof. Boynukalın'ın 'aile' konusu üzerine yaptığı uyarılarını haddini aşan ifadelerle hedef alan Par, Mehmet Boynukalın'ı 'şımarmak'la suçladı ve "Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!" ifadelerini kullandı.
"HADSİZ İMAM" DEDİ
Par yazısında, "Diyanet İşleri Başkanı'nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen, 'Kadın cinayeti' sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan, bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren, geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yanındayım." ifadeleriyle Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alırken Özlem Zengin'i de kendisine kalkan olarak kullandı.