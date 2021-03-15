Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.03.2021 00:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 00:52
    ABONE OL

    Baş İmamı Prof. Dr. ın'ı hedef alan Habertürk Yazarı Kübra Par'a tepki yağdı!

    Habertürk Yazarı Kübra Par, köşe yazısında skandal ifadelerle Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. ın'ı hedef aldı. Boynukalın'ı 'Hadsiz İmam' sözleriyle hedef alan Par, Boynukalın'ı destekleyenleri de 'bir grup azınlık' olarak niteledi. Par'ın skandal ifadelerinin ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    Boynukalın'ı hedef alan Par'a tepki yağdı

    Habertürk Yazarı Kübra Par, bugün yazdığı köşe yazısında skandal ifadelerle Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Hadsiz İmam' sözleriyle hedef aldı.

    BOYNUKALIN'I HEDEF GÖSTERDİ
    Prof. Boynukalın'ın 'aile' konusu üzerine yaptığı uyarılarını haddini aşan ifadelerle hedef alan Par, Mehmet Boynukalın'ı 'şımarmak'la suçladı ve "Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!" ifadelerini kullandı.

    "HADSİZ İMAM" DEDİ
    Par yazısında, "Diyanet İşleri Başkanı'nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen, 'Kadın cinayeti' sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan, bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren, geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yanındayım." ifadeleriyle Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alırken Özlem Zengin'i de kendisine kalkan olarak kullandı.

        PAR'A TEPKİ YAĞDI
        Par yazısında Boynukalın'ı hedef alırkan onu destekleyenleri de "Bir avuç radikal azınlık" olarak niteledi. Par'ın skandalının ardından sosyal medyadan Par'a "Hadsiz Kübra Par" etiketi ile tepki yağarken Boynukalın'a da destek mesajları yağdı.

        İşte o tepkilerden bazıları:

        TEPKİLER TT LİSTESİNDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

        Par'a yönelik tepki tweetleri Twitter'da gündemin ilk sırasına oturdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alan Habertürk Yazarı Kübra Par'a tepki yağdı!