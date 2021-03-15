Vatandaşın Sesi isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, orta yaşlı kadının genç kız ile kavgası yer aldı.

"ADAM GAVURLA MI UĞRAŞSIN?"

52 yaşındaki kadın, ekonominin kötü olduğu yönündeki yorumlara karşı çıkarak "Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler" ifadelerini kullandı.

"BANA CAHİL DİYOR"

"Esnaf kan ağlıyor." diyen kıza "Bir yumurtayı 25 liradan satıyorlar." cevabını veren kadına sinirlenen genç kızın, "Ben sizin gibi cahillerle uğraşamam." demesinin ardından kadın da "Gördünüz mü okumuş da bana cahil diyor. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah ıslah etsin. Senin eline devlet geçse sen adamı infaz ettirirsin" dedi.