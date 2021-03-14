Kemal bey bu ne hal? Bu sorunun cevabımı Takvim'e değil CHP seçmenine verin

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir sordu, bin ah işitti karşılaştığı herkes belediye başkanlarını şikayet etti.



Buca Hali - Esnaf Mehmet Ali Murat

Kemal Bey, Buca Hali'ni gezdi. Esnaf, bozuk yolları gösterdi. "Arabalar mahvoldu. Belediyeler biraz çalışsın" dedi.

Karşıyaka'da ise Atakent sakinleri isyan etti. "CHP'ye yüzde 90 oy verdik. Başkanlar semtimize uğramıyor" diye seslendi.



Atakent sakinleri kentsel dönüşümden şikayet etti. "Hukuk ve adalet istiyoruz" pankartıyla tepki gösterdi.