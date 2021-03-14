Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kemal bey bu ne hal? Bu sorunun cevabımı Takvim'e değil CHP seçmenine verin

    Kılıçdaroğlu, CHP’nin kalesi olarak gösterilen ’de vatandaşlarla bir araya geldi. Bir sordu, bin ah işitti karşılaştığı herkes belediye başkanlarını şikayet etti.

    Takvim
    Kemal bey bu ne hal

    Kılıçdaroğlu, CHP'nin kalesi olarak gösterilen 'de vatandaşlarla bir araya geldi.

    Bir sordu, bin ah işitti karşılaştığı herkes belediye başkanlarını şikayet etti.


    - Esnaf Mehmet Ali Murat

    Kemal Bey, Buca Hali'ni gezdi. Esnaf, bozuk yolları gösterdi. "Arabalar mahvoldu. Belediyeler biraz çalışsın" dedi.

    'da ise sakinleri isyan etti. "CHP'ye yüzde 90 oy verdik. Başkanlar semtimize uğramıyor" diye seslendi.


    Atakent sakinleri kentsel dönüşümden şikayet etti. "Hukuk ve adalet istiyoruz" pankartıyla tepki gösterdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kemal bey bu ne hal? Bu sorunun cevabımı Takvim'e değil CHP seçmenine verin