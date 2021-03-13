CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün ve bir önceki İzmir ziyaretinde, İzmirlilerin belediye yönetimlerini eleştiren tavırları ile karşılaşmasına rağmen, Kılıçdaroğlu'nun ''Yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyor, her bir belediye başkanımız tarih yazıyor'' söylemine, AK Parti İzmir'den, sosyal medya üzerinden cevap geldi.
İzmirli vatandaşların, CHP'li Belediye Başkanlarını, Kılıçdaroğlu'na şikayet eden videolar üzerinden, sosyal medyada "İzmir İsyanda CHP rüyada" hastaghı paylaşımları yapılırken, hastagh kısa sürede Türkiye gündeminde ön sıralarda yer aldı.
VİDEOLU CEVAP
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şu yorumu yaptı:
''İzmir halkı isyan ediyor, onlar kürsüye çıkıp 'tarih yazıyoruz' diyor! Evet, CHP İzmir'de 'hizmetsizliğin, işbilmezliğin' tarihini yazıyor!'' AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, ''Yıllardır CHP zihniyetinin beceriksiz yönetim anlayışına tahammül eden İzmirli hemşehrilerimiz için bıçak kemiğe dayandı. İzmir, CHP'den bıktı usandı. İzmirliler, değişimin ateşini yakmak için sabırsızlanıyor ve CHP'ye 'artık yeter' diyor.''