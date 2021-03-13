İzmir Milletvekili Necip Nasır da, ''Özür dilemesi gerekenlerin kendisini övdüğü yerde, ' doğruluk ve hizmet beklemek' ancak hayal olur! İzmir'de CHP'li Yerel Yönetimler kendisini ve genel başkanlarını kandıradursun, İzmir halkı ve sokaklar gerçeği ikinci kez haykırıyor!'' dedi. İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise ''Tarih yazmak laf ile değil icraatla olur'' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ''Siz İzmirliyi çok yanlış anlamışsınız...'' dedi.