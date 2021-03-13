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    • 13.03.2021 22:15
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    Son dakika! , " konuşmasın" diye verdi

    Gelen son dakika haberine göre, , tarafından kendisinin konuşmasını engellemek için verildiğini belirtti.

    CHP, Altun konuşmasın diye kanun teklifi verdi

    Son dakika haberi... Ana muhalefet partisinin 'dan duyduğu rahatsızlık dikkat çekiyor. 'li Mehmet Bekaroğlu'nun başında bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili, Fahrettin Altun'un susturulması için geçtiğimiz gün TBMM'ye yasa değişikliği teklifinde bulundu.

    "CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE BÜTÜN DÜNYAYA HAKKI, HAKİKATİ HAYKIRACAĞIZ"

    CHP'nin kurguladığı gerçek dışı iddialarıyla mücadele eden Fahrettin Altun sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." dedi.

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