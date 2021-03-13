Son dakika haberi... Ana muhalefet partisinin Fahrettin Altun'dan duyduğu rahatsızlık dikkat çekiyor. CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun başında bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili, Fahrettin Altun'un susturulması için geçtiğimiz gün TBMM'ye yasa değişikliği teklifinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE BÜTÜN DÜNYAYA HAKKI, HAKİKATİ HAYKIRACAĞIZ"

CHP'nin kurguladığı gerçek dışı iddialarıyla mücadele eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." dedi.