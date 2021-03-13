İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.