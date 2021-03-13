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    • 13.03.2021 21:13
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    MHP Genel Başkanı 'den İçişleri Bakanı 'ya taziye telefonu

    Son dakika haberi...  MHP Genel Başkanı , annesi vefat eden İçişleri Bakanı 'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

    Bahçeli'den Bakan Soylu'ya telefon!

    İçişleri Bakanı 'nun annesi , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU
    MHP Genel Başkanı , annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

    Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu