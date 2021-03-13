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    • 13.03.2021 22:57
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    2021 ücreti ne kadar? değişti mi? İşte 2021 yılı şartları!

    2021 yılında yapmak isteyen vatandaşlar ne kadar sorusuna yanıt arıyor. nın değişip değişmeyeceği merak edilen konulardan birisi. Bu yıl bedelli olarak askere gitmek isteyen vatandaşlar fiyatları ve şartları merak ediyor. Peki, 2021 oldu?

    takvim.com.tr
    2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı değişti mi? İşte 2021 yılı şartları!

    2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücretinin değişip değişmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Bedelli olarak askere gidecek vatandaşlar için bu yılki fiyat tablosu ve şartlar belli olmuştu. Duyurulan fiyat bilgisi Haziran ayının sonuna kadar olan süreyi kapsıyor. Temmuz ayında yeni fiyat belirlemesi yapılacak.

    2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2021 saat 18:00'e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

    1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

    Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

        SONUÇLAR E-DEVLET'TE

        Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yoklama yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekiyor.

        Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

        2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

        2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.
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        Haberler Güncel 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı değişti mi? İşte 2021 yılı şartları!