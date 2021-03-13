2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı değişti mi? İşte 2021 yılı şartları!

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücretinin değişip değişmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Bedelli olarak askere gidecek vatandaşlar için bu yılki fiyat tablosu ve şartlar belli olmuştu. Duyurulan fiyat bilgisi Haziran ayının sonuna kadar olan süreyi kapsıyor. Temmuz ayında yeni fiyat belirlemesi yapılacak.
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2021 saat 18:00'e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.
1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.