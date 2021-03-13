2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı değişti mi? İşte 2021 yılı şartları!

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücretinin değişip değişmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Bedelli olarak askere gidecek vatandaşlar için bu yılki fiyat tablosu ve şartlar belli olmuştu. Duyurulan fiyat bilgisi Haziran ayının sonuna kadar olan süreyi kapsıyor. Temmuz ayında yeni fiyat belirlemesi yapılacak.