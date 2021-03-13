Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV gibi bazı yayın organları tarafından hedef alınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Tek kişilik üniversite", "Hatipoğlu Tıp Fakültesine dekan oldu" tarzındaki haberlere yanıt verdi.
VEKALETEN BU GÖREVLERİ ALDIK
Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir.
EKSTRA ÜCRET ALMIYORUZ
Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar.
ALLAH ISLAH ETSİN
Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları islah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık.
İşte o haberler:
Oda TV'nin haberi