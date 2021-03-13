Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV gibi bazı yayın organları tarafından hedef alınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Tek kişilik üniversite", "Hatipoğlu Tıp Fakültesine dekan oldu" tarzındaki haberlere yanıt verdi.

VEKALETEN BU GÖREVLERİ ALDIK

Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir.