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    • 14.03.2021 00:39
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    Prof. Dr. 'ndan hakkındaki yalan haberlere tepki

    kendisine yönelik yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi. , gibi bazı yayın organları tarafından hedef alınan Prof. Dr. oğlu "Tek kişilik üniversite", "Hatipoğlu Tıp Fakültesine dekan oldu" tarzındaki haberlere yanıt verdi. Üniversitenin yeni kurulduğu için kadrolar oturana kadar 4 dekanlığa vekalet ettiğini belirten Hatipoğlu "Ülkemizde kurulan bütün Üniversiteler bu süreci yaşamışlardır." ifadelerini kullandı. Üstlendiği bu görevler için para almadığını söyleyen Hatipoğlu, "Üniversitemizin adı çok şereflidir. . Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları ıslah etsin." ifadelerini kullandı.

    Hatipoğlu tepki gösterdi

    Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV gibi bazı yayın organları tarafından hedef alınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Tek kişilik üniversite", "Hatipoğlu Tıp Fakültesine dekan oldu" tarzındaki haberlere yanıt verdi.

    VEKALETEN BU GÖREVLERİ ALDIK
    Tabi üzüntüyle bunları müşayede ediyoruz. 2 sene önce İslam Bilimleri Üniversitesi kuruldu ben de rektör oldum. Ben daha yeni kurulmuşum. Personel yok akademik kadro yok. Senato olması lazım. O yüzden ben üniversitede profesör olmadığı için 4 fakültenin dekanlığını aldım. Diğer iki arkadaşıma da ikişer tane dekanlık verdik vekaleten. Bu vekaletler profesörler gelinceye kadar geçici vekaletlerdir.

    EKSTRA ÜCRET ALMIYORUZ
    Bu dekan vekaletlerinden dolayı ne ben ne arkadaşlarım bir kuruş ücret yada maaş almıyoruz. Akademi dünyasından olan herkes bunu bilir. Fakat çamur at izi kalsın algı yapmaya çalışıyorlar.

    ALLAH ISLAH ETSİN
    Üniversitemizin adı çok şereflidir. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bu adın verilmiş olması birilerini rahatsız ediyor. Allah onları islah etsin. İhsan sahibi olanlar lütfen doğru bilsinler yalan yazmasınlar ki bu tür medya gruplarına biz gerekli açıklamayı da yaptık.

    İşte o haberler:

    Oda TV'nin haberi
        Haberler Güncel Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan hakkındaki yalan haberlere tepki