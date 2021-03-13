



Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin denizle birleşme noktasına, İBB tarafından başlatılan Üsküdar Meydan Projesiyle Kız Kulesi sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile Şemsi Paşa Cami'nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesinde sona yaklaşıldı.





Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen devam ediyor. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.