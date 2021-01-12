Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2021 18:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2021 18:24
    ABONE OL

    'nin sahil kısmına beton döken 'li 'ye tepkiler yükseliyor! İmza kampanyası başlatıldı

    (), 'daki tarihi 'nin sahil bölümüne çelik konsol sistemli yürüyüş yoluna beton dökmüş, bu uygulamaya büyük tepki çekmişti. İBB’nin bu kararından dönmesi için internet üzerinden, “İBB Şemsi Paşa Camii'nin tarihi dokusunu bozan yol yapımını iptal etsin” başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Yapılan beton yolla birlikte, tarihi , yalı cami özelliğini kaybedecek.

    Sabah
    İBB'ye Şemsi Paşa Camii ile ilgili tepkiler dinmiyor! İmza kampanyası başlattılar

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "her şey çok güzel olacak" seçim propagandasının yansımaları devam ediyor...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Kuşkonmaz Camii" olarak da bilinen Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil bölümüne çelik konsol sistemli yürüyüş yolu çalışmalarını başlatmış, bu çelik konsol sisteminin üzerine de beton dökmüştü.

    Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise caminin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini aksi takdirde, yasal girişimlerde bulunacaklarını belirtmişti.

    ŞEMSİ PAŞA CAMİİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Sosyal medyadan da İBB'nin Şemsi Paşa Camii'nin deniz tarafına yaptığı çelik konsol sitemine büyük tepki verilmişti. İnternet üzerinden İBB'nin bu kararından dönmesi için imza kampanyası başlatıldı.

    "İBB Şemsi Paşa Camii'nin tarihi dokusunu bozan yol yapımını iptal etsin!" başlığını taşıyan imza kampanyası changer.org sitesi üzerinden yürütülüyor. Çok sayıda kişi sosyal medyadan imza kampanyasına destek mesajları atarken, yazarlar da imza kampanyasına destek veriyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına beton döken CHP'li İBB'ye tepkiler yükseliyor! İmza kampanyası başlatıldı