İBB'nin Kuşkonmaz Camii'ndeki skandal çalışmasına tepki yağdı: #ŞemsiPaşaCamiineDokunma

KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİRSİN

Sabah Gazetesi yazarlarından Erhan Afyoncu da bugün köşesinde cami ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İBB'nin başlattığı çalışmaları sonlandırmaması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığının devreye girmesi gerektiğini belirten Afyoncu yazısında, "Kültürel eserleri muhafaza etmekle görevli olan '6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' caminin orijinalliğini ve siluetini bozacak bu projeye nasıl izin verir? Mimar Sinan, caminin önüne yol yapmayı düşünemeyecek derecede öngörüsüz ve yeteneksiz bir mimar mıydı? Mimarîye ileri derecedeki hakimiyeti ile denizin üzerine yaya yolu yapmayı düşünemez miydi? Büyükşehir Belediyesi ecdadın en önemli eserlerinden birine niçin saygı göstermiyor? Üsküdar Belediyesi bu tarihî ve mimarî cinayete niçin ses çıkarmaz? Yol yapımına daha önce karşı çıkan Mimarlar Odası şimdi niçin ses çıkarmıyor?





*Tarihi camii 1964 yapımı Yeşilçam filminde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yetkili bütün makamlar Mimar Sinan'a yapılan bu saygısızlığı engellemeli, tarihî eserler hakkında alınan kararlar konusunda "Bu kararı şu parti verdiyse doğru, ama karar bu parti tarafından alındıysa yanlıştır" uygulamasına son verilmelidir." satırlarına yer verdi.