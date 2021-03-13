



Süt dağıtmanın, yönteminin gelecek vizyonunu, bilimsel temelini şahsen bilmiyorum. Mesela araçlar, insanlar, birimler, satın almalar. Üst üste koyduğumuzda 1 litrede kaç litre fiyatına geliyor? Bu süt dağıtım yönteminin, kartla süt vermekten daha fizibil olduğunu gösteren bir bilimsel yaklaşımınız var mı? Yöntem değiştirseniz, aynı harcamayla, kaç kat daha fazla süt dağıtabilirsiniz? Yoksa bu iş de köprüler gibi bir reklam mecrası mıdır? Arabaya kazınan, mektuba yazılan, kutuya işlenen bir reklam uğruna mı bütün sütler? Kapısına süt aracı giden vatandaşın haleti ruhiyesini hiç ele aldınız mı? Ya da evine süt bırakılan çocuğun diğer çocuklar karşısındaki psikolojik travma ihtimalini dikkate aldınız mı? Sağlıklı ve bilimsel temeli olan bir metodunuzun olmasını gerçekten isterdim ama yok. Maalesef yok. Bir doktor ve bilim meraklısı ve Belediye Başkanı olarak göremiyorum. Smart world ve smart citiys bileşenlerinden, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı şehir bu projenin işleyişinde nerede? Ya da şöyle sorsam? Akıllı şehirler bileşenlerinin, hangisine dayanarak yapıyor ve hangisine dayanarak sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyorsunuz? Duruma biraz bilimsel bakalım lütfen" dedi.