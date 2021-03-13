İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantılarının 3'üncü birleşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'ne İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.
İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin çocuklara dağıttı sütlerin maliyetini açıkladı.
Sabah'ın haberine göre Yazıcı, süt dağıtımına harcanan paraların vatandaşların hesaplarına yatırılsa şu anda yapılan süt dağıtımının yaklaşık 2 katına çıkabileceğini belirterek, "Parayı vatandaşın hesabına yatırsanız, perakende fiyatları ile birlikte yaptığınız süt dağıtımının yaklaşık 2 katını yapabiliyorsunuz. Akıl bu hesabın bu dağıtım şeklinin neresindedir? Bilim neresindedir? Maalesef bilimsellikten uzak, aklı rehber almayan bir akılsız yönetim sergiliyorsunuz. Siz bu proje ile 100 bin çocuğa süt dağıttığınızı söylüyorsunuz. Ancak modern ve akılcı yöntemle 80 bin çocuğa daha süt götürmek yerine siyasi şov ve hesapsız kitapsız işler yaparak İstanbul halkının parasını algı yönetmek için kullanıyorsunuz" dedi.
'BİLİMSEL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PROJELER YAPIYORSUNUZ'
'İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirler konusunda 2019 yılına kadar dünyanın öncü kurumları arasındaydı' diyen Yazıcı, "Devlette devamlılık esas, yeni yönetim, kurumun bu unvanını sürdürmekle, geliştirmekle yükümlüdür. Smart World, Smart Cities bileşenleri, mobilite, çevre, enerji, yönetişim, ekonomi, yaşam, insan ve güvenlik gibi sekiz başlıkta olmak üzere, akıllı sinyalizasyon, İBB cep trafik, akıllı otopark, akıllı çevre kontrol merkezi gibi. Tuzla Belediye Başkanı ve bir İstanbul sakini olarak İBB'den beklediğimizi 2 yıldır göremedik. İstanbul'da yeni başlamış ve geliştirilmiş bir akıllı şehir uygulamasını maalesef bilmiyorum. Çünkü yok. Bazı ara yüzlerde değişiklikler var. Umarım sadece para vermek için yapılmıyordur. Akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek yerine bilimsel olmayan yönetim ve metotlarla projeler yapıyorsunuz. İBB'nin yeni yönetiminin geliştirdiği bir süt projesi var. Eğer veriyorsanız, İstanbul'un bütün çocuklarına süt vermelisiniz.