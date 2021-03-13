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    • 13.03.2021 09:25
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    Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız ikinci Cumartesi trafiği | YOL DURUMU

    Son dakika haberine göre kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu'dan yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri köprü girişi mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

    İstanbul'da kısıtlamasız Cumartesi trafiği

    tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.



    Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız ikinci Cumartesi trafiği | YOL DURUMU