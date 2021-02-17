CHP'li Murat Bakan, Tunç Soyer'in iklim değişikliğiyle mücadele için eylem planı hazırladıklarını yazdığı tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Değerli Başkanım, bu adımınızdan umarım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da feyz alır. İklim krizi gerçek beka krizidir. Sizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Oysa ki; CHP'li Murat Bakan söz konusu tweeti atmasından saatler önce Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı geniş çaplı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
BAKAN KURUM, 14 MADDEDEN OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE SONUÇ BİLDİRGESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI
Oysa ki; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan söz konusu tweeti atmasından saatler önce Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı geniş çaplı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın bihaber olduğu iklim değişikliğiyle mücadele toplantısında konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.