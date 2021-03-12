Gazeteci Nihat Genç'in kaleme aldığı "Soner Yalçın'la Meral Akşener'in gizli buluşması" başlıklı makaledeki dikkat çeken diyaloglar şöyle:
Çıkan kısmın özeti: Eşbaşkan İmamoğlu Kadınlar Günü mesajı yayınlar ve TürkoğluTürk aşiretinin lideri Meral Akşener'le Kürtoğlukürt aşiretinin lideri Pervin Buldan'ı aynı cümle içinde anınca yer yerinden oynar.
Eşbaşkan İmamoğlu 'cumhurbaşkanlığı' hesabı yapıyor derler ve bu mesajıyla Akşener'i ekarte edip HDP oylarının tek talibi olur. Medya ve siyaset dünyası ayağa kalkınca eşbaşkan İmamoğlu adamı Soner Yalçın'a durumu kurtarmak için iki tane yazı yazdırır. Çok uzun süren tartışmalar ve çok uzun geçen günün ardından eşbaşkan İmaoğlu'yla arası bozulan Meral Akşener çok gergindir arayı düzeltmesi için adamı Soner Yalçın'ı aynı gemiye bindirip dünyanın en uzun, jeopolitik olarak en kritik boğazı, Filipinler'deki Malakka Boğazı'na gönderir... Akşener'in gerginliği sürmektedir.
Gemi Hint Okyanusu'nda yol alırken Soner Yalçın güvertede çok sinirli olduğu görülen Meral Akşener'e yaklaşır...
Gel abla gel, güneşin doğuşunu izleyelim. Var ya abla aynı kafadayız. Sen de partiye vatanseverleri alıp önden vitrinden millete gösterip arkadan fetöcüleri doldurdun, aynısı abla, ben de ODA TV'de yıllarca vatanseverleri manşetten gösterdim, arkadan siteyi eşbaşkan İmamoğlu'na sattım, aynı kafadayız abla. Balıkçı satışıdır bu abla, bo.u çıkmış hamsiler aşağıda parlayan canlı diri hamsiler üstedir ama satışa gelince küreği alta daldırır bo.luları doldurursun.
Akşener: Bilmez miyim Tansu Çiller de bir balıkçının satışıdır beni de zamanında aynı kürekle alttan daldırıp İçişleri Bakanı yapmışlardı.
Yalçın: Biliyor musun Meral abla son bir satışımız kaldı, Pervin Buldan'ı sizin seçmene bir inandırabilsek, ahh... Şu koskoca Basra Körfezi'ndeki petrolleri cebe indirmek iş değil. İnan abla, İyi Parti seçmenini gemiye bindirip şu denize getireceksin. Abla Türkiye'nin sorunu açık deniz ülkesi değiliz. Üç tarafımız deniz ama insan bağrını yakasını şöyle ferah ferah açık denizlerdeki gibi açamıyor, o yüzden herkes sıkıntıdan yakaladığını birbirini ..kiyor. Şu gemi trafiğine bir bak, biz aramızda küçük siyasi kavgalar yüzünden, Abu Dabi, Dubai'de İngilizler'in Amerikalılar'ın kerhanesi olmuş abla.
-Sonercim, ne işimiz vardı taaa okyanuslarda, şimdi Boğaz'da birlikte aheste kürek çekerek de gizlice konuşabilirdik...
-Öyle deme abla, ellerinde çok sofistike dinleme teknolojisi var, valla sadece dinleseler bari, uzaktan kumandayla diş dahi çekiyorlar, geçen kankim Ertuğrul Özkök'ü dinlerken yanlışlıkla dişini de almışlar.
-Bilmezmiyim Sonerciğim biz de mağara kovuğundan çıkmadık İçişleri Bakanlığı yaptık, biz uzaktan pankreas alırız koçum, İyi Parti başkanlığı kimin uzaktan projesi... Heey gidi günler, Fetullah Hazretleri beni Aksiyon'a kapak yapmıştı, telefon açıp, dergi montajını kendi ellerimle yaptım, demişti, sevgisini hiç esirgemez..