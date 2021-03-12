-Burası iflas etti abla, ne olur anla abla, orayı eskiyi unut, mevzu şu abla, İmamoğlu adını yazıp sana kötülük etmedi, İYİ Parti seçmeninin gözünü açıp gizli ittifakı faş ediyor diye sakın yorumlama. Buralara takılma abla. İyi Parti seçmeni bizim işimiz. Bana bırak. Hatırla abla, İmamoğlu'nu seçim öncesi Eyüpsultan Camii'ne sokup namaz kıldırdık: Bir haberle algıları-bakışları-atmosferi değiştirdik abla. Abla şimdi ben bir Rosa Luksemburg yazısı yazar Meral Akşener algısını yerine oturturum. 'Yanlış anlama' işlerini bana bırak abla.

Ben Soner Yalçın abla, bin dairesi olan ANAP çürüğünden bugüne bugün Cumhurbaşkanı adayı yaptım abla, bütün kemalistler dahi İmamoğlu'na İKİNCİ ATATÜRK yazıları yazıyor.. Abla bir düşün? Üçüncü? Üçüncü Atatürk kim olabilir? Bunun için bu gemideyiz abla! Manşeti düşün Üçüncü Atatürk Akşener derin sularda..

-Rosa dedin, kim lan p.ç, bu Rosa Luxemburg, Fosforlu Cevriye gibi biri olmasın!

Soner Yalçın: -Evet abla, Lenin'in de Rosa Luxemburg için öfkeyle Polonya'nın Fosforlu Cevriyesi demişliği vardır.

Abla Rose Luxemburg, sen şu kadarını bil yeter, Polonyalı abla, ama Almanya'da devrimcilik yapıyor. Neden? Kadın içten içe diyor ki, Almanya ve Rusya'da devrim olursa işte O zaman Polonya'ya kimse saldırmaz. Yani gizli Polonya milliyetçisi... Abla 1917 Alman Devriminde Spartaküs grubunun lideri, Almanya'da devrim son hız ilerlerken Sosyal Demokratlar devrimi sattı abla, bir düşün abla Rusya'da devrim olmuş peşinden Almanya'da da olmuş, dünya devrimi geliyor abla.. Ama o Sosyal Demokrat lider Ebert yok mu ..ına k.duğumun Ebert'i, abla burjuvaya satar devrimi. Luxemburg tek başına kalır abla, onu da, 1. Dünya Savaşı'ndan dönen morali bozulmuş işsiz parasız yenilmiş askerler öldürür.

-Öldürsünler bize ne ayol. Beni Hint Okyanusu'na kadar bunları anlatmak için mi çağırdın, yoksa buradan mevzuuyu yine Enver Paşa'ya mı bağlayacan..

Soner Yalçın: Abla Türk devrimine yaklaşıyoruz, az kaldı abla, örnek veriyorum abla, devrimin önünü kesme, şimdi ülkücüler milliyetçiler kıllanırsa Almanya'daki gibi o başıbozuk serseri askerler gibi karşıdevrimci olur ve beş milyonu da örgütlenmiş ayaklanmış ve orduyu emniyeti devleti ele geçirmiş işçilere bir daha saldırır abla, devrimin .mına korlar abla. Hitler de bu başıbozuk serserileri toplayıp nasyonalist sosyalizmi kurar abla.

-Ay çatlayacağım, bu saçma sapan hikayeden bana ne, tee Hint Okyanusu'na bunları anlatmak için mi getirdin beni!

-Hayır abla, köşe yazımı doldurmak için baştan son cümleye kadar bir kitabı açıp birinin biyografisinin özetini geçmek zorundayım, başka türlü yazıyı dolduramam, son bir satırda da fikrimi söyler bitiririm.

-Yorma beni Sonercim, ben anlarım, son satıra gel!