PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt için önemli finas kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Yüksekova'ya operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takipler sonucunda jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik Yüksekova'nın Dilektaşı ve Akpınar köyü kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütüne önemli finans sağlayacak olan 482 kilo eroin ve 65 kilo metemfetamin ele geçirildi.
Ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bilgi verdikten sonra 2020 ve 2021 yıllarında polis ve jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu rakamlarını açıkladı.