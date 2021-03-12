Bu kapsamda, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Yüksekova'ya operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takipler sonucunda jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik Yüksekova'nın Dilektaşı ve Akpınar köyü kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütüne önemli finans sağlayacak olan 482 kilo eroin ve 65 kilo metemfetamin ele geçirildi.