Soner Yalçın arkadaşımız HDP'ye çağrı yapmış.

Hem HDP'ye hem de PKK'ya!

Her ikisine de açık açık soruyor; 'Erdoğan'ı devirmek istemiyor musunuz' diyor?

Sonra da müthiş(!) taktikler veriyor.

Neymiş? HDP yol ayrımındaymış. PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymalıymış. Bunu söylerken HDP'nin PKK terör örgütüyle ilişkisini de tescilleyerek kabul etmiş oluyor, bilmem farkında mı?

HDP; ya PKK'nın silah bırakmasını, teröre son vermesini sağlayacakmış ya da Erdoğan'ın iktidarı devam edecekmiş. Yazık!

Aynı çağrıyı PKK terör örgütüne de yapıyor.

'PKK Erdoğan iktidarını bitirmek istiyorsa terörü durdurmalı' diyor. Düne kadar PKK'nın ortaya koyduğu kanlı eylemlerle Erdoğan'ı devirmek isteyenler, cami avlularında şehit cenazeleri üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlar bugün PKK'ya silah bırak diye yalvarıyor. Yazık!

'Türkiye'de Kürt sorunu kalmadı, PKK niçin hâlâ silah bırakmıyor' diyor. Bunu söylerken de PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünü 'Kürt halkının meşru temsilcisi' ilan ettiğinin farkında değil!





Yazık!

Yazının ortasında baklayı ağzından çıkarıyor.

'HDP şayet PKK ile arasına mesafe koymazsa Millet İttifakı'nı özelde de İYİ Parti'yi güç durumda bırakır' demeye getiriyor.

Peki, Soner Yalçın arkadaşımız gerek HDP'nin gerekse PKK'nın kendi başına böyle bir tavır ortaya koyamayacağını bilmiyor mu?

PKK'nın çok uluslu bir terör örgütü olduğunu ABD ve derin Avrupa'nın açık desteğini aldığını görmüyor mu?

PKK'ya silahı ABD'nin gönderdiğini bilmiyor mu?

Söz konusu terör örgütünün amacının Türkiye'yi bölüp parçalamak olduğunu görmüyor mu?

HDP'nin Amerika ve derin Avrupa'yla karanlık ilişkilerini bilmiyor mu?

Hem biliyor hem görüyor.

O halde?

Aslında yapmaya çalıştığı iş başka! 'Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit' diyor.

Daha açık bir ifadeyle çağrıyı ABD'ye yapıyor.

'Ey Biden Erdoğan'ı devirmek istiyorsan PKK'yı durdur' diyor. En azından seçime kadar!

Ama Erdoğan'ın zaten PKK'yı durduğunu hatta bitirmek üzere olduğunu görmüyor.

Biden'ın PKK'dan vazgeçemeyeceğini de.





Ve son bir not.

Biden PKK'dan desteğini çekmez ama HDP'yi, Millet İttifakı'nın elini güçlendirmesi için serbest bırakabilir.

Yani önümüzdeki günlerde HDP'lileri PKK'yı yalandan kınarken görebiliriz.

O da belki!

Gelelim Soner Yalçın arkadaşımıza!

Hem terör örgütü PKK hem uzantısı HDP hem de ABD Erdoğan'ı devirmek istiyorsa ağzını her açtığında 'Kahrolsun Emperyalizm' diyen sen tuttuğun mevziiyi hâlâ gözden geçirmeyecek misin?

Bu arada Atatürkçülüğün nerede kaldı bi de hele?