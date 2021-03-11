SON DAKİKA: Terör örgütlerine “Barış Pınarı” darbesi: 711 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı başlatmış ve harekât kısa süre içinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştı.
Harekâtın hemen ardından hayatın normalleştirilmesi, güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlatılan ve kesintisiz devem eden çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda büyük iyileşmeler sağlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle Yerel Kolluk Teşkilatı kurulmaya başlanmış, Rasulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet - asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam ediliyor. Harekât bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve SMO'nun faaliyetleri de aralıksız sürüyor.