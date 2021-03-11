SON DAKİKA: Terör örgütlerine “Barış Pınarı” darbesi: 711 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle Yerel Kolluk Teşkilatı kurulmaya başlanmış, Rasulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet - asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam ediliyor. Harekât bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve SMO'nun faaliyetleri de aralıksız sürüyor.