"SOMALİ'YE BİR ZİYARET PLANLIYORUZ"

İç sorunlar yaşayan Somali'ye ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin kardeş ülke gördüğü Somali'ye önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Somali'de seçim konusunda tüm tarafların bir an önce anlaşmaya varması önemli. Hepsi bizim kardeşimiz Somali'de. Ayrım yapmaksızın herkesi, halkı kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Somali'nin güçlenmesi için Türkiye'nin destek verdiğine işaret ederek, "Ama seçim konusunda kendi aralarında anlaşıp bir an önce uzlaşıyla adım atmalarında fayda var. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede, sürece olan desteğimizi vurgulamak için Somali'ye bir ziyaret planlıyoruz. Onlar da gelmemizi arzu ediyor." dedi.

"(S-400 KRİZİNİN AŞILMASINA İLİŞKİN GİRİT MODELİ ÖNERİSİ) ABD İLE HERHANGİ BİR MODEL ÜZERİNDE HİÇ KONUŞMADIK"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında S400 gibi meselelerin ele alınması için liderler düzeyindeki görüşmenin mi beklendiği, bunun için öngörülen bir tarih olup olmadığı yönündeki soruya, "Liderler düzeyinde bir görüşme tabii, liderlere bağlı. Onlar adına şu tarihte, bu tarihte olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ama uygun bir zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğini görüyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la, kendisinin de mevkidaşı Antony Blinken'la görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Blinken'la uzun ve samimi bir görüşme yaptıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "En nihayetinde tüm bu farklı düşündüğümüz konuları oturup samimice masa etrafında sonuç odaklı, çözüm odaklı görüşme konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesini yaptı.

"S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" şeklindeki soruya Çavuşoğlu, "Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık. Model üzerinde hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular... Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz." yanıtını verdi.