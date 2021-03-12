Kocaeli 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Gebze Belediyesi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum hakkında 24 Şubat'ta karar verildi.
Mahkeme heyeti Kurum'a, 'Dış Koordinasyon yapılanması sekreteri' olarak görev yaptığı tespit edildiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Gerekçeli kararda CHP'li Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013-2019 yılları arasında örgüt üyeliği suçundan cezaevinde kaldığı ve örgütsel bağını cezaevinde de devam ettirdiği ortaya çıktı.
CEZAEVİNDE OLAN EŞİ ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDERMESİNİ İSTEMİŞ
İçişleri Bakanlığı talimatı ile görevinden uzaklaştırılan Osman Kurum'un eşi Meral Kurum'un 2013 yılında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' hapis cezası aldığı ve tutuklu olduğu sürede, Kurum'dan cezaevinde kalan diğer örgüt üyelerine para göndermesini istediği belirlendi.
Cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerinden de para alarak cezaevine götüren Kurum savunmasında, "Eşim 2013 yılından 15 Aralık 2019'a kadar Gebze kadın cezaevindeydi.