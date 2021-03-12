Eşimi ziyarete gittiğimde, eşim kimi zaman maddi imkanları olmayan koğuş arkadaşları için para yatırmamı isterdi, ben de insani anlamda yardımcı olmak için yatırırdım. Ayrıca yine eşimin koğuş arkadaşlarından olup ziyarete gelemeyen bazı tutuklu aileler de bana para göndererek görüşe giderken yakınlarına yatırmamı isterdi.

Ben de istekleri kabul ederek gönderdikleri paraları yatırırdım. Aramada ele geçen 2 adet hakkında toplama kararı olan kitap eşime ait, eşimin daha önce cezaevinde birlikte kaldığı bir şahıs hediye etmiş, ben toplatma kararı olduğunu da bilmiyordum" dedi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA ÇALIŞTI

Osman Kurum hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, örgüt talimatı ile PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden hükümlü veya tutuklu olan şahıslara birçok farklı zamanlarda para yatırdığı belirtildi.

Kararda, örgütün talimatı ile başlatılan açlık grevlerine destek olmak ve katılımı sağlamak amacıyla PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organına röportaj verdiği tespitine yer verildi.