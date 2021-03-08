Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.