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Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli artıran Yunanistan, Türk düşmanlarını da yanına aldı ancak korkusu hala dinmedi. Türkiye - Mısır ilişkilerinden rahatsız olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Kahire'ye gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Yunanistan'ın Meis adasına hücumbotları yerleştirdiği ifade edildi.

08.03.2021 16:43 - Son Güncelleme: 08.03.2021 17:01
Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar;

YUNANİSTAN MEİS'E HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI
* Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz'deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası'na hücumbot konuşlandırılmıştır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan'a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye - Mısır ilişkileri Yunanistan'ı rahatsız etti! Önce Kahire'ye gittiler şimdi de Meis'e...

TÜRKİYE-MISIR ANLAŞMASINDAN KORKAN YUNANİSTAN KAHİREYE GİTTİ
Öte yandan Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ardından Yunanistan'ı korku saldı.

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