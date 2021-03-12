Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il, yine risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden çıktı.
Haftalık verilere göre Samsun, her 100 bin kişide 348,36 vaka ile en yüksek vaka sayısının olduğu il oldu. Sırasıyla Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon izledi.