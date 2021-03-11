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    • 11.03.2021 12:13
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Gara şehidi Semih Özbey'in ailesiyle bir araya geldi

    Son dakika haberine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesi ile bir araya geldi.

    Erdoğan, Gara şehidinin ailesiyle bir araya geldi

    Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, annesi ve kardeşleri ile Ankara'da bir araya geldi.

    BEDELİNİ ÖDETİYORUZ
    Görüşmede Başkan Erdoğan baba Gürsel Özbey'e, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir.

    Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz.



    Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun" dedi.


    DEVLETİMİZ BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI
    Baba Gürsel Özbey'de kendileriyle yakınen ilgilenen Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz" dedi.

    HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR
    Sabah'ın haberine göre, Anne Sadiye Özbey de evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Anneyle babanın içindeki yara çok başka bir şey. Rabbim şehadet şerbetini içirmeyi nasip etmiş ona ama her anne ve baba için tarif edilemez bir acı. Evladımla her zaman gurur duydum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Milletvekilimiz Öznur hanımdan Allah razı olsun her zaman yanımızda oldular" diye konuştu. Görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da hazır bulundu.

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