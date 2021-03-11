ODTÜ'de matematik okurken 1995 yılında Mr Turkey seçilen Karahan Çantay, şov dünyasına adım attı. Dünya çapında yarışmalara da katıldı. Dereceye girdi. Birbiri ardına film ve kliplerde oynadı. Ünlü kadınların yakın ilgisinden de bir türlü kurtulamadı. O kadar ki bu yüzden mafya gruplarından tehdit aldı.
Ülkesini terk edip ABD'ye gitmek zorunda kaldı. Taksi şoförlüğü yaptı. Daha sonra sessiz sedasız Tayland'a taşındı. Tek başına yaşadı. Matematik öğretmeni olarak hayatını kazandı.
Birkaç gün önce de Malezya sınırında bulunan Songkhla'da bir motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kimselerin tanımadığı yakışıklı oyuncunun cesedi günlerce morgda kaldı. Bir hemşirenin, çalıştığı okulun sosyal medya hesabına attığı mesaj sonrası öldüğü anlaşıldı.