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    Film gibi bir hayat: 1995 erkek güzeli Karahan Çantay ’da öldü

    Bir dönemin gözde manken ve oyuncusu Karahan Çantay, matematik öğretmenliği yaptığı ’da hayatını kaybetti. Cenazesi günlerce hastane morgunda bekletildi... Karahan Çantay'ın ani ölümü yakınlarını perişan etti.

    Film gibi bir hayat

    ODTÜ'de matematik okurken 1995 yılında Mr Turkey seçilen Karahan Çantay, şov dünyasına adım attı. Dünya çapında yarışmalara da katıldı. Dereceye girdi. Birbiri ardına film ve kliplerde oynadı. Ünlü kadınların yakın ilgisinden de bir türlü kurtulamadı. O kadar ki bu yüzden mafya gruplarından tehdit aldı.

    Ülkesini terk edip ABD'ye gitmek zorunda kaldı. Taksi şoförlüğü yaptı. Daha sonra sessiz sedasız Tayland'a taşındı. Tek başına yaşadı. Matematik öğretmeni olarak hayatını kazandı.

    Birkaç gün önce de Malezya sınırında bulunan Songkhla'da bir motosiklet kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kimselerin tanımadığı yakışıklı oyuncunun cesedi günlerce morgda kaldı. Bir hemşirenin, çalıştığı okulun sosyal medya hesabına attığı mesaj sonrası öldüğü anlaşıldı.

        Büyükelçilik naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışıldığını açıkladı.

        EN POPÜLER MANKENDİ
        Çantay, 21 Aralık 1973'te Balıkesir'de doğdu. 1995'te Mr Turkey seçildi. 1996'da ilk kez düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.

        Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankenleri arasındaydı. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı Böyle mi Olacaktı? ve Sibel dizilerinde rol aldı. 2000 yılında da Zehirli Çiçek'le hayranlarının karşısına çıktı.

            TELEVİZYON DİZİLERİ
            1997........Gizli Aşk
            1997.............Böyle mi Olacaktı
            1998............Sibel
            1998..........Altın Vuruş (TV Filmi)


            1998...........Aşk Ve Barış (TV Filmi)
            2000..........Kumkapı Olayı - Üzgünüm
            2000...Zehirli Çiçek

            KLİPLER
            Sibel Can / Dedikodu (1995)
            Demet Akalın / Asla Affedilmez (1997)
            Nükhet Duru / Çeribaşı (1999)


                Bülent Ersoy / Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim (2000)

                HAYRANLARI MESAJ YAĞDIRDI
                Zamanı gelince belki konuşurum demiştin... Keşke hiç susmasaydın.
                Sırlarıyla birlikte gitti.
                Karahan'ı Türkiye'ye sığdırmayanlar, siz de oraya gideceksiniz!


                Fiziksel güzelliğin çok da iyi bir şey olmadığının, hatta bela olduğunun kanıtı.
                Çok erken gittin be Karahan.
                İnsanın kaderi güzel olsun.
                O kadın şimdi neler hissediyor acaba?
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