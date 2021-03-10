Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında? Ölüm nedeni ne?
Son dakika haberine göre, Karahan Çantay hayatını kaybetti. Karahan Çantay'ın hayatı magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından sosyal medyada gündeme geldi. 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, mankenliğin yanı sıra pek çok ünlü isim ile dizilerde başrol paylaşmış ve tiyatro oyunlarında yer almıştı.Alınan bilgiye göre, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonucu Çantay'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Peki, Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı ve ölüm nedeni ne? İşte, ünlü oyuncu Karahan Çantay'ın hayatı hakkında bilgiler...
Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre; 90'lı yılların en ünlü erkek modellerinden Karahan Çantay hayatını kaybetti.
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren, Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'dan acı haber geldi. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan 48 yaşındaki Karahan Çantay yurt dışına yerleşmişti.
90'lı yıllarda yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Karahan Çantay'ın birçok ünlü isimle de aşk haberleri çıkmıştı. Son olarak Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Karahan Çantay'ın öldüğü haberi geldi. İşte Karahan Çantay'ın ölüm nedeni...
Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.
KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?
Karahan Çantay 21 Aralık 1973, Balıkesir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.
Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi.
Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland'da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.
Kumkapı Olayı - Üzgünüm, Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Zehirli Çiçek gibi dizi ve filmlerde yer aldı.
Sibel Can'la arasında Londra'da aşk dedikoduları çıktı. Sonra da ortadan kayboldu.
Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı.