Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hayatını kaybetti! Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında? Ölüm nedeni ne?

90'lı yıllarda yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Karahan Çantay'ın birçok ünlü isimle de aşk haberleri çıkmıştı. Son olarak Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Karahan Çantay'ın öldüğü haberi geldi. İşte Karahan Çantay'ın ölüm nedeni...

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.