İslam alemi üç ayların içerisinde yer alan Regaib Kandili'nden sonra Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Miraç Kandili vatandaşlar tarafından bugün ibadetlerle idrak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu saat kaçta açılır? Kandil orucu kaç gün tutulacak? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte cevaplar...
KANDİL ORUCU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIR?
Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılmaktadır. Bu nedenle yaşadığınız ilin akşam ezan saatini aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
KANDİLDE NELER YAPILMALI?
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
Miraç Kandili gecesi için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.
NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?
Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."