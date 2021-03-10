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    • 10.03.2021 11:03
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    ? Kandil orucu kaç gün tutulacak? ?

    Müslüman alemi bir kandile daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve pek çok kişi bugün oruç tutuyor. Miraç kelime manasıyla merdiven, yükselecek yer ve en yüksek makam anlamlarına geliyor. Feyiz ve bereketin bol olduğu mübarek günde oruç tutan vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kandil orucu kaç gün tutulacak? ? İşte detaylar...

    Kandil orucu kaç gün tutulacak?

    İslam alemi üç ayların içerisinde yer alan Regaib Kandili'nden sonra Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Miraç Kandili vatandaşlar tarafından bugün ibadetlerle idrak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu saat kaçta açılır? Kandil orucu kaç gün tutulacak? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte cevaplar...

    KANDİL ORUCU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIR?

    Nafile oruç, Ramazan ayında da olduğu gibi akşam ezanıyla birlikte açılmaktadır. Bu nedenle yaşadığınız ilin akşam ezan saatini aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

    AKŞAM EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLDE NELER YAPILMALI?

    1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

    6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

    7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

    8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

    10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

    Miraç Kandili gecesi için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.

    NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

    Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:
    "Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."

        NAMAZ NASIL KILINIR?

        Her rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kere "Kadir" Suresi ve on iki kere "İhlâs" Sûresi okunacaktır. Veya bir kere "Kadir" Sûresi ve üç kere "İhlâs" Sûresi okunur.

        300 SALAVAT-I ŞERİFE

        Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

        Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

        "Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

        101 FATİHA-I ŞERİFE

        Fatiha Suresi'nin Okunuşu
        1- Bismillahirrahmânirrahîm.
        2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
        3- Errahmânir'rahim
        4- Mâliki yevmiddin
        5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
        6- İhdinessırâtel müstakîm
        7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
        Fatiha Suresi'nin Anlamı
        1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
        2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
        3- O Rahmân ve Rahim,
        4- O, din gününün maliki Allah'ın.
        5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
        6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
        7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

            101 İHLAS ŞERİF

            İhlas Suresi okunuşu
            Bismillahirrahmânirrahîm.
            1- Kul hüvellâhü ehad
            2- Allâhüssamed
            3- Lem yelid ve lem yûled
            4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
            İhlas Suresi anlamı
            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
            1- De ki; O Allah bir tektir.
            2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
            3- Doğurmadı ve doğurulmadı
            4- O 'na bir denk de olmadı.

            101 KADİR SURESİ
            Kadir Suresi okunuşu
            Bismillahirrahmânirrahîm.
            1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
            2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
            3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
            4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
            5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr.
            Kadir Suresi anlamı
            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
            1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
            2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
            3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
            4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
            5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
            12 rekatlık hacet namazından sonra 7 veya 70 defa Salatı-ı Ümmiye okunur:
            "Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedini'n Nebiyy'il-ümmiyyi ve 'alâ alihî ve sahbihî ve sellim."
            Anlamı: Allâh'ım, ümmî peygamberin Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri'ne, âli ve ashâbına salât-ü selam eyle!
            Namaz bittikten sonra secdeye varıp, secdede 70 defa:
            "Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabbü'l melâiketihî ve'r-rûh."
            Anlamı: Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin...
            Secdeden kalkıp oturarak şu dua okunur:
            "Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta'lemü inneke entel eazzül ekram"
            Anlamı: Rabbim! Beni bağışla, bana acı, Zat'ı Eceli i Alâ 'nca bilinen günahlarımı affet. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak Sensin.

            Lâ ilâe illallah,
            Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
            Estağfirullah,
            Sübhanallah,
            Elhamdülillâh,
            Allahu ekber,
            Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,
            Allah zikirlerini çekmek, büyük sevaptır.

            RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

            Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

            2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

            Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

            2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

            Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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