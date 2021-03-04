Yüz yüze sınavlar ne zaman? Yüz yüze lise sınavları yapılacak mı, ertelendi mi? sorularının yanıtları yüzbinlerce öğrenci ve velisi tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanır oldu. İller risk grubuna göre dörde ayrıldı ve koronavirüs ile mücadelede esnetilme çalışmaları da başlandı. Bu kapsamda okullar açılırken gözler sınavlara çevrildi, peki sınavlar yüz yüze olarak gerçekleşecek mi yoksa ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair nasıl bir açıklama yaptı? Işte detaylar…
YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi.
Buna göre, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Mart'tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak.
Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.
MESLEKİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.
Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak.
Güzel sanatlar ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için de "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.