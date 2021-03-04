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    • 04.03.2021 17:14
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    ? , ? MEB açıklaması…

    Okullarını özleyen milyonalarca kişiye güzel haber Kabine Toplantısı sonrasında geldi ve gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Şimdide kadar koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında online olarak devam eden eğitimde sınavlar da online yapıldı ya da ertelendi. Kontrollü normalleşme takviminin uygulanıyor olması ve yüzyüze eğitimin başlamasıyla birlikte , ? sorgulaması da yapılır oldu. Konuyla ilgili MEB açıklaması geldi, işte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Yüz yüze sınavlar ne zaman?

    Yüz yüze sınavlar ne zaman? Yüz yüze lise sınavları yapılacak mı, ertelendi mi? sorularının yanıtları yüzbinlerce öğrenci ve velisi tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanır oldu. İller risk grubuna göre dörde ayrıldı ve koronavirüs ile mücadelede esnetilme çalışmaları da başlandı. Bu kapsamda okullar açılırken gözler sınavlara çevrildi, peki sınavlar yüz yüze olarak gerçekleşecek mi yoksa ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair nasıl bir açıklama yaptı? Işte detaylar…

    YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi.

    Buna göre, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Mart'tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak.

    Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak.

    Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.

    MESLEKİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

    Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

    Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak.

    Güzel sanatlar ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için de "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.

        Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek ve gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecek.

        Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

        BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

        Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

        Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

        Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacak. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.

        İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapabilecek.

        Barınma ihtiyacı olan öğrenciler gerekli tedbirler alınması kaydıyla okul pansiyonlarında kalabilecek. Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecek.

        SORUMLULUK SINAVLARI

        Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.
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        Haberler Güncel Yüz yüze sınavlar ne zaman? Yüz yüze lise sınavları yapılacak mı, ertelendi mi? MEB açıklaması…
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