Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/nIzySfEF5l— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 10, 2021