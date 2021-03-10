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    • 10.03.2021 18:39
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    , Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

    Son dakika haberleri... Başkan liderliğinde toplandı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

    takvim.com.tr
    Külliye'de kritik toplantı

    Başkan liderliğinde toplandı.

    Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

    Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!